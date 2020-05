Mäntyharju 425 -soittolistalla on yllätyksiä: Mukana basistilegenda Pekka Pohjola ja rockbändi CMX

Kevättalven aikana yleisöehdotusten pohjalta kasattu Mäntyharju 425 -soittolista on julkaistu suoratoistopalvelu Spotifyssa. Kulttuuripalvelujen kokoama lista tarjoilee muutamia yllätyksiä, sillä mukana ovat muun muassa edesmennyt basistisuuruus Pekka Pohjola ja alun perin torniolainen rockyhtye CMX.

Edellytyksenä listalle pääsyyn oli, että artisti tai kappale löytyy Spotifystä. Spotify on digitaalinen musiikin suoratoistopalvelu, josta löytyy miljoonittain kappaleita ympäri maailmaa, mutta paljon sieltä puuttuukin.

– Monia tunnettuja Mäntyharjuun linkittyviä artisteja jäi pois listalta, sillä kaikkien musiikkia ei ole saatavana Spotifyn kautta. Ilahduttavaa oli kuitenkin havaita, kuinka monipuolinen listasta muodostui, sanoo vs. kulttuurisihteeri Eveliina Mäenpää.

Listalta löytyy monipuolisesti musiikkia eri tyylilajeista, yhteensä 21 kappaletta. Mukana on muun muassa iskelmää, jazzia, konemusiikkia sekä yksi virsikin.

– Listalta löytyy Mäntyharjussa asuvia tai asuneita artisteja sekä paikkakunnallamme syntyneitä musiikin tekijöitä. Listaa voidaan jatkossa täydentää. Esimerkiksi mäntyharjulaisista vapaa-ajanasukkaista löytyy muusikkoja ja musiikkialan ammattilaisia vähintään toisen listan verran, kertoo Mäenpää.

Wigwam -yhtyeessä maineeseen ponnahtaneen Pekka Pohjolan yhteys Mäntyharjuun on se, että listalle valitulla Armoton idylli -kappaleella klarinettiosuuksista vastaa mäntyharjulaissyntyinen saksofonisti ja klarinetisti Risto Pensola.

Saman suuntainen yhteys paikkakuntaan on myös CMX:llä. Pelasta maailma -biisissä sopraanosaksofoniosuudet soittaa mäntyharjulaissyntyinen musiikin monitoimimies, saksofonisti Risto Salmi.

Listalta löytyy myös rock- ja jazz-piireissä kansainvälisestikin mainetta varsinkin 1970-luvulla niittänyt mäntyharjulaissyntyinen rumpali Edward Vesala, oikealta nimeltään Martti Vesala. Häneltä mukana on kappale Frozen melody.

Muut 18 kappaletta ovat Kake Randelinin esikoissinglen A-puoli Kirje kotiin, Lauluyhtye A-menin virsi Nyt Herrallemme kiitos, Martti Siiriäisen tulkitsema Mäntyharju-valssi, How Many Sistersin Onpa tietty tietyssäni, Mamba-yhtyeestä tutun Tero Vaaran Ihana voima, Peter Pinehillerin eli Saku Nielikäisen Everything, Mark Veran eli Jouni Airaksisen Android people, Jussi Kokkosen ja Valtteri Raatarilan Fox and Raccoon -yhtyeen Avalon, 40 vuotta tänä vuonna täyttävän Puolan Lakot -yhtyeen Lauantai-ilta (olis hyvä aika pikku rähinälle), kolme albumia tehneen Midnight Bulletin Into the fire, Urpo Heikkilän Kuulun tänne, jonka tekijöinä ovat vahvasti Mäntyharjuun kytköksissä olevat Pertti Haverinen ja Lasse Wikman, samojen miesten tekemä Mulla on ollut ikävä, jonka esittää Cirzi, mikkeliläis-mäntyharjulaisen Retro Kingsin Over the moon, viimeistään Bumtsibum -ohjelmassa kuuluisuuteen nousseen Jari Puhakan Pieni ballerina, Lauluyhtye Noonin Mäntyharjun tytöt, jonka takana ovat mäntyharjulaiset Mervi Multamäki ja Eija Tarkiainen, Pekka Himangan esittämä Mäntyharjun pojat, mäntyharjulaislähtöisen pianotaiteilija Marita Viitasalon Jean Sibeliuksen 5 kappaletta pianolle Op. 75 No. 2: Yksinäinen honka sekä sopraano Taina Piiran tulkitsema Toivo Kuulan Orjan poika (Son of a Slave).

Kappaleita voi kuunnella Spotifyssä, mistä lista löytyy nimellä Mäntyharju 425 vuotta. Kunnan verkkosivuilla on tarkemmat kappaleiden ja esittäjien kuvaukset.

https://mantyharju.fi/sisalto/425-2/mantyharju-425-soittolista