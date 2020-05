Nuorisoseurantalo huokuu historiaa ja nyt myös lämpöä – Yli satavuotias rakennus sai ilmalämpöpumput, jotta tarinoita riittää kerrottavaksi tulevaisuudessakin

Siinä se seistä nököttää edelleen, Mäntyharjun nuorisoseurantalo, vaikka toisinkin voisi olla. Moni uudempi rakennus on aikoja sitten jo purettu pois. Punainen hirsirakennus nousee maasta kuitenkin samalla paikalla kuin 110 vuotta sitten.

Itsekseen talo ei ole maisemassa säilynyt. Sen suojeleminen on vaatinut välillä melkoista kamppailua. Yrittipä yhteen aikaan jopa suojeluskunta vallata talon omaan käyttöönsä.

– Suojeluskuntalaiset tulivat Nuorisoseuran kokoukseen, mutta puheenjohtaja oli saanut jotain hajua siitä, mitä oli tekeillä. He tekivät sellaisen päätöksen, että äänioikeus on vain niillä, jotka ovat olleet jäseniä edellisvuodesta asti. Se valtausyritys tukahtui sitten siihen, kertoo Anja Aaltonen.

Armeijan käytössä talo oli sotavuosina, eikä silloista kolmekymppistä kohdeltu erityisen lempeästi. 60-luvulla puolestaan eri seurat punoivat suunnitelmia yhteisen talon saamiseksi Asemankylälle. Uuden talon hirret olisi tietysti saatu nuorisoseurantalosta.

Valtaukselta vältyttiin, armeijan jäljet korjattiin ja hirret pidettiin visusti paikoillaan maanitteluista huolimatta. Sittemmin talosta on tullut suojelukohde.

Nykyiselle kuntalaiselle sijainti saattaa tuntua jopa vähän syrjäiseltä, mutta aikoinaan Mäntyharjun elämä oli keskittynyt Kirkonkylälle. Vuonna 1920 Kirkonkylältä löytyi nahkureita, kauppoja, pankki ja jopa sairaala.

– Tämä paikka oli Mäntyharjun ydinkeskus. Täällä oli kunnalliset, hallinnolliset, kirkolliset ja kaupalliset toiminnat. Juuret Mäntyharjuun kehitykseen ovat yllättävän suuret, Heikki Koljonen kertoo.

Nuorisoseura oli pitkään tapahtumien keskiössä, sillä lähes jokainen kyläläinen papistoa lukuun ottamatta kuului seuraan. Talon arkistoista löytyy päiväkirjan tarkkuudella selostuksia siitä, mitä kylällä tapahtui.

Loppuvuodesta tilanteen niin salliessa on talolla ja sen ympäristössä, kuten hautausmaalla, tarkoitus järjestää tapahtumia juhlistamaan Mäntyharjun 425-vuotista historiaa.

– Pystymme tarjoamaan käsittämättömän hienoa tarinaa. Edes kunnan arkistoissa tuskin on näin hienoa tarinaa kunnan elämästä, Koljonen ihastelee.

Tarinat olivat välillä jopa hukassa. Seuran alkuvuosien pöytäkirjat ehtivät olla kateissa jopa vuosikymmeniä ennen kuin löytyivät sattumalta.

– Joskus vuosituhanteen vaihteessa silloinen palopäällikkö raivasi paloaseman vinttiä ja löysi ne. Hän toi ne sitten minulle. Ne ovat melkoinen aarre, Aaltonen kertoo.

Paloaseman vintille pöytäkirjat olivat päätyneet vuoden 1964 historiikin kirjoittajan myötä. Historiikin kirjoittaja asusteli aikoinaan paloasemalla, eikä ikinä palauttanut pöytäkirjoja.

Kerrottavaa talolla on myös seuran toiminnan ulkopuolelta.

– Kaikki juuret juontavat tänne talolle, tavalla tai toisella, Koljonen huomauttaa.

Yksi tarinoista alkaa vuoden 1918 tapahtumista, kun kirkolla käytiin taisteluita. 20 vuotta myöhemmin taisteluun osallistunut, silloinen ministeri Urho Kekkonen toimi suojeluskunnan juhlapuhujana nuorisoseurantalolla järjestetyssä juhlassa.

Tuo puhe on tarkoitus kuulla samassa paikassa uudestaan vielä jossain vaiheessa. Koljonen löysi kyseisen puheen Kekkosen arkistoista sattumalta.

– Soitin sitten Maarit Tyrkölle, joka oli Kekkosen mielitietty, että josko hän voisi kirjoittaa sen minulle koneella puhtaaksi. Hän kun ymmärtää Urkin käsialaa, Koljonen naurahtaa.

Nykyhetken suurin uhka talon säilymiselle on yksinkertaisesti aika. Viimeksi taloon on tehty isompaa remonttia 80-luvulla, kun nuorisoseuralaiset saivat talon mukaan MTV:n Talkoot-ohjelmaan.

Silloin talon ulkomaalausta ja näyttämön lattiaa tehtiin talkooporukalla tv-kameroiden edessä. Tv-talkoiden jälkeen taloon tehtiin myös usean vuoden kestänyt peruskorjaus.

Vastikään talolle on asennettu ilmalämpöpumput. Niiden tarkoitus on helpottaa talon ylläpitoa.

– Toivomme, että kun parannamme talon palveluita, niin myös käyttäjämäärät kasvavat. Nyt täällä on tasainen lämpö ja ilmastointi kunnossa. Puhumattakaan siitä historian havinasta, mitä paikalla on tarjota vierailijoille, Koljonen mainostaa.

Talolla on juhlittu useat häät ja sukujuhlat, mutta lisääkin voitaisiin vuosittain juhlia.

Rempattavaa tosin vanhasta talosta löytyy aina.

– Seuraavana tehtävälistalla on katto. Se on jo pahannäköinen ja ruostunut, mutta toivottavasti ei ainakaan vuoda. Nyt pitäisi vain löytää jokin kanava, josta saisi siihen apuja. Ei sitä kannata velaksikaan tehdä, Aaltonen tuumii.

Ehkäpä siihen löytyvät rahat lotosta, jonka nuorisoseuralaiset laittavat välillä porukalla vetämään.