Susanna Uusitalo teki puukäsityöoppaan jokanaiselle (ja -miehelle)

Aihe iski välittömästi, myöntää Susanna Uusitalo uudesta kirjastaan Jokanaisen puukässää.

Idea naisille suunnatusta puukäsityöoppaasta tuli kustannuspäälliköltä, joka oli saanut toiveita sellaisesta kirjakauppiailta. Vastaavaa kotimaista puukäsityökirjaa kun ei markkinoilla ennen tätä ollut.

Uusitalolle puun kanssa työskentely oli aikanaan jopa varteenotettava vaihtoehto ammatiksi. Isoisä oli innoittanut hänet materiaalin pariin ja nuorena vierähti aikaa Kotiteollisuuskoulun puukäsitöissä. Puuseppää Uusitalosta ei kuitenkaan tullut, kiitos pölyallergian.

Pienempää nikkarointia allergia ei ole estänyt ja kirjassakin esitellyt mallit ovat kaikki kirjailijan itsensä suunnittelemia ja tekemiä.

– Tosin kyllähän valmistuksessa apua sain mieheltäni, hän myöntää.

Kirjassa on kaksikymmentä työtä, pienempää ja isompaa. Mukana on monenlaista naulakosta pyykkitelineeseen.

– Olihan se alkuun vaikeaa, kun piti laskea tarvittava puutavaran määrä, ruuvit ja muut, Uusitalo tuumaa.

Mutta tekemällä oppi ja se on myös kirjan viesti lukijoille.

– Ideahan oli, ettei tarvita mitään verstasta. Näitä voi tehdä pihalla tai olkkarissa. Kynnys ei ole korkealla. Kun vaan tekee, niin huomaa kehittyvänsä koko ajan.

Käypää materiaalia löytää usein omista nurkista tai sitten alan liikkeistä. Materiaali on edullista, joten jos menee pieleen, ei ole kustannuskysymys aloittaa tekeminen alusta.

Kirjan nimi, Jokanaisen puukässää olisi voinut olla ilman viittausta sukupuoleen, työt kun sopivat aivan yhtä hyvin miehillekin. Kustantaja piti kuitenkin nimestä ja niin se tuli valituksi.

Uusitalo on suunnitellut kirjan niin, että nikkaroitavaa löytyy kodin eri huoneisiin. Työmenetelmät on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisina, siksi esimerkiksi puutappeja ei ohjeissa ole, vaan kokoaminen hoidetaan ruuveilla.

Kirjassa töiden tekovaiheet tarvikkeineen on kerrottu selkeästi ja työvaiheet on myös kuvitettu. Myös valokuvat ovat Uusitalon itsensä ottamat, kuten edellisessä Koreja käsin -teoksessakin.

Näin myös todennäköisesti jatkossakin, sillä Uusitalon valokuvaopinnot ovat kääntymässä loppusuoralle.

Mäntyharjulaisyntyinen, nykyään paikkakunnan kesäasukas Uusitalo muistuttaa, että kirjan töitä voi jokainen muokata mieleisekseen. Jokaisella kun on esimerkiksi omat suosikkivärinsä. Tosin jos haluaa muokata kirjassa olevan keittiöjakkaran rakenteita, kannattaa pitää huolta siitä, että jakkaran kantavuus säilyy turvallisena.

Äskettäin julkaistu Jokanaisen puukässää on Uusitalon yhdeksäs kirja ja sen on julkaissut Kustannusosakeyhtiö Otavan Moreeni.

Kirjaa saa muun muassa hyvin varustetuista kirjakaupoista.