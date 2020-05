Leveämpiä hartioita kaivataan – virkistysalueyhdistys hoitamaan retkeilyreittejä- ja alueita?

Mäntyharjun kunnassa on virinnyt ajatuksia nopeasti laajentuneen retkeilyverkoston kehittämisestä jatkossa. Kiristyneessä taloustilanteessa ei kunnan varoilla lähivuosina juurikaan tulla todennäköisesti reitistöön investoimaan, hyvä kun rahaa riittää ylläpitoon.

Mäntyharjun retkeilyreitistö on viilattu sellaiseen kuntoon, että monessa muussa kunnassa vastaavasta voidaan vain haaveksia. Ykköskohteena on tietysti Repovesi-reitistö, mutta kunnasta löytyy paljon muutakin niin jalkaisin, pyörällä kuin vaikka kanootillakin liikkuville.

– Mäntyharjun osalta retkeilyreitit- ja paikat ovat hyvällä mallilla, myöntää liikuntapaikkamestari Mikko Lyytikäinen.

– Mutta esimerkiksi Mäntyharju-Repovesi-reitillä meillä ei enää meinaa riittää käsiparit hoitotyöhön.

Tai käsiparit kyllä riittäisivät, jos liikuntapuolella ei tarvitsisi muuta tehdä, mutta kenttien ja muiden liikuntapaikkojen hoito vie oman osansa työntekijöiden ajasta.

Eräs vaihtoehto alueiden kehittämiseen ovat virkistysalueyhdistykset. Naapurimaakunta Kymenlaaksossa toimivan virkistysalueyhdistyksen toiminta on niin vireää, että sillä on jopa oma palkattu toiminnanjohtaja. Tuo johtaja eli Jukka Kinnunen kävi viime viikolla esittelemässä KyVi:n toimintaa Mäntyharjun kunnanjohdolle ja muutamalle muulle henkilölle.

Kymenlaaksossa mukana ovat kaikki maakunnan seitsemän kuntaa. Yhdistys on korjannut ja rakentanut paljon muun muassa retkisatamia ja maa-alueiden kohteita. Viimeksi huhtikuussa valmistui Repoveden Murjanvuorelle Reporeitin varrelle komean uuden taukopaikan.

Yhdistys on saanut toimintaansa tukea EU:lta, veikkausvoittovaroista sekä Ely-keskukselta. Vuonna 2012 perustettu yhdistys on pystynyt rakentamaan myös vuokrattavia kohteita, esimerkiksi rantasaunan ja -tuvan Repovedelle.

Lyytikäinen näkisi vastaavan yhdistyspohjaisen mallin olevan hyvä Mäntyharjullekin.

– Tämä toisi alueelle lisää työpaikkoja, olisi yrityksiä mukana ja se kaikki jättäisi rahaa kassaan myös paikallisille toimijoille.

Lyytikäinen korostaa, että yksin ei Mäntyharju tähän voisi lähteä, vaan mukaan pitäisi saada muitakin kuntia, kuten vaikkapa Pertunmaa ja Hirvensalmi.

Samaa mieltä on kunnan talousjohtaja Tuomo Penttinen.

– Tätä pitää katsoa yhtä kuntaa laajempana kokonaisuutena. Asia pitäisi nostaa maakunnan sisällä keskusteluun.

Penttisen mukaan kunnan vuosittain retkeilyalueiden hoitoon laittama noin 70 000 euroa on melkoinen summa.

– Kaikki mitä tässä tehdään kunnan omasta pussista, on pois muusta toiminnasta.

Mäntyharju ei voi liittyä Kymenlaakson virkistysalueyhdistykseen, koska se on rajattu Kymenlaakson maakunnassa toimivaksi. Etelä-Savostakin kuitenkin löytyy oma yhdistyksensä, Saimaan virkistysalueyhdistys.

Sen jäseninä ovat tällä hetkellä Mikkeli, Savonlinna ja Puumala. Eteläsavolaisten kuntien lisäksi yhdistys kelpuuttaisi jäsenikseen myös pohjoissavolaiset ja eteläkarjalaiset kunnat.

Yhdistyksen puheenjohtaja, Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä sanoo toiminnan keskittyneen tällä hetkellä Saimaan ympärille ja vesistön retkisatamien kunnostukseen.

Strategiassa kuitenkin on ajatus laajemmastakin toiminnasta.

– Totta kai olemme valmiit käymään keskustelua. Yhä enemmän tarvitsemme toiminnassa laajempia hartioita.

Riihelä sanoo kyseessä olevan erittäin kustannustehokkaan toimintamallin kunnille. Kuntien menot yhdistyksille ovat pienet, Saimaan virkistysalueyhdistyksen jäsenyys maksaa 0,11 senttiä asukasta kohti eli Mikkelin osalta vain reilut 5000 euroa vuodessa. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan puolella jäsenmaksu on noin puoli euroa asukasta kohti.

– Jos me haluaisimme laajentaa toimintaamme vaikka niin, että saataisiin palkattu toiminnanjohtaja, niin se vaatisi sitten enemmän kuntajäseniä mukaan, sanoo Riihelä.

Saimaan virkistysalueyhdistys on perustettu 1994. Tuolloin tarkoitus oli saada isompi joukko kuntia mukaan, mutta kovin mittavaa ei kiinnostus vielä tuolloin ollut.