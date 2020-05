Vielä ehtii kesätapahtumista tieto Kesäeloon!

Vaikka korona onkin pyyhkäissyt tapahtumakalentereihin isoja aukkoja, järjestetään sekä Mäntyharjulla että Pertunmaalla tänäkin kesänä monenlaista riehaa. Torstaina 4. kesäkuuta ilmestyvä Pitäjänuutisten kesälehti Kesäelo kertoo mitä, missä ja milloin. Osa tapahtumatiedoista on saatu muun muassa kuntien nettisivujen tapahtumakalentereista, mutta täydellisiähän nekään eivät ole. Joten jos on tekeillä yleinen juhla, tanssit tai ihan mitä vaan kesä-elokuun aikana, niin laittakaa siitä tieto toimitukseen viimeistään maanantaina 1. kesäkuuta. Osoite on tuttu toimitus@pitajanuutiset.fi ja palvelu on maksuton.

