Kinnin seisakkeen onnettomuus: Pajulammen vettä voi käyttää normaalisti

VR Group tiedottaa, että Pajulammen vettä voi nyt käyttää normaalisti. Pitoisuudet onnettomuusalueen pintavesissä ovat laskeneet huomattavasti ja päästölähde onnettomuusalueella on hiipumassa, eikä merkittävää MTBE-kuormaa enää purkaudu pintavesiin. Vesistötarkkailuja on toteutettu kevään ajan ympäristöviranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 milligrammaa litrassa.

Mäntyharjun ympäristöonnettomuus tapahtui kaksi vuotta sitten huhtikuussa, kun innin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Onnettomuusalueen alapuolisten ojien ja lampien tilannetta on tarkkailtu kahden viikon välein suoritetuin näytteenotoin ja virtaamamittauksin. Pajulammen osalta vesistötarkkailua on toteutettu toukokuun ajan tehostetusti viikoittain. Sarkavettä on tpuolestaan arkkailtu viikoittain Pajulammen laskuojan edustalta sekä Voikoskelta. Laajemmin tarkkailua on suoritettu Sarkavedestä kerran kuukaudessa. Vuohijärvestä on otettu tarkkailunäytteet 28.4.2020.

Sarkavedessä ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia toukokuun alun jälkeen. Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen perusteella Sarkaveden MTBE-pitoisuuksien ei arvioida jatkossa kohoavan THL:n suosituksen ylittäviin pitoisuuksiin. Pitoisuudet voivat hieman kohota ylivalumakausilla keväällä ja syksyllä, mutta eivät annetun suosituksen tasolle. Vuohijärvessäkään ei ole todettu MTBE-pitoisuuksia , eikä pitoisuuksia arvioida jatkossa esiintyvän.

Vedenkäyttösuositukset koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä ovat edelleen voimassa Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa.

Tarkkailua jatketaan kesäkauden ajan kahden viikon välein onnettomuusalueen alapuolisista ojista ja lammista, sekä Sarkavedestä Pajulammen edustalta ja Voikoskelta. Sarkavedestä tarkkailua toteutetaan laajemmin kerran kuukaudessa. Vuohijärvessä ei esiinny tarkkailutarvetta. Mikäli MTBE-pitoisuuksissa havaitaan merkittäviä muutoksia esimerkiksi rankkasateiden vaikutuksesta, tarkkailua tehostetaan tarpeen mukaan.

Tarkkailutuloksista on tiedotettu kuukausittain alueen kiinteistön omistajia. Tilannekatsaukset löytyvät myös VR Groupin Kinniä koskevalta nettisivulta www.vrgroup.fi/kinni. Viimeisimmät tarkkailutaulukot on päivitetty sivulle 12.6.2020. Seuraava päivitys on arviolta elokuun alussa.