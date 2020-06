Poliisi epäilee alaikäisiä nuoria lukuisista mökkimurroista Mäntyharjussa

Murtosarjaan liittyen poliisin tutkinnassa on ollut yhteensä 14 varkautta, varkauden yritystä tai törkeää varkautta. Lisäksi poliisi on tutkinut asiaa kotirauhan rikkomisena. Kesämökeiltä ja omakotitalosta anastettu omaisuus on pääosin saatu tutkinnan aikana takaisin.

