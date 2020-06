Mielipide: Vastuullisella työllä vaikutusta

0

Valtuustossa on tehty huonoja päätöksiä: Kiinteistöjen huolto ja kunnossapito on jätetty kymmeniä vuosia tekemättä, korjausvelka on nyt maksettavana. Veronkorotusta ei tehty ajoissa (esitys 13.11.2017). Rakennushankkeiden huono suunnittelu ja valvonta on tullut kalliiksi.

Viranhaltijoiden virkavastuulla tekemien päätösten siunaaminen valtuustossa ilman muutosmahdollisuutta: Kirkonkylän koulun lisärakennuksen aloittaminen oli tarpeeton. (Kunnanhallituksen äänestyspäätös 25.3.2019) Kisalan rakennushankkeen vaihtoehdottomuus ja kustannusten kasvua. (Kunnanhallitus 28.1.2019 ja äänestyspäätös 18.2.2019)

Virheistä on opittava, niitä ei tarvitse tehdä uudestaan.

Maltillinen veronkorotus on mahdollinen, mutta se ei yksin riitä. Kiinteistöstrategia on päivitettävä ajan tasalle. Kiinteistöt, jotka tarvitaan, kunnostetaan ja hoidetaan. Muut myydään tai puretaan. Uusia investointeja tehdään suunnitelmallisesti vain tarpeen mukaan. Investointien tavoitteena on käyttökustannusten säästö.

Uusia kasvavia käyttökustannuksia talous ei kestä. Hankintaohjeen päivittäminen ja hallintosäännön tarkistaminen on tehtävä kaikkien kunnan toimintojen ja tehtävien osalta (valtuustoaloite 6.5.2019).

Suur-Savon sähkön osakkeiden tuotto ja vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin on pieni. Sijoituksena niiden myyntiaikaa ja -määrä on tarkasteltava velkataakan keventämiseksi.

Elinvoiman ja työllisyyden parantaminen on kuntaorganisaation tärkein tehtävä (valtuustoaloite 10.9.2018), odotan alkaneelta uudistukselta todellisia toimenpiteitä. Viestinnän ja avoimen tiedottamisen parantaminen (valtuustoaloite 8.10.2018), uuden viestintäsuunnitelman toteuttaminen parantaa kuntalaisten osallisuutta.

Valtuuston vastuu on ollut hukassa. Toimintatapoja on muutettava. Taloustiedolla johtaminen, määrätietoisia päätöksiä ja vastuullista työtä Mäntyharjun elinvoiman kehittämiseksi.

Timo Kuoksa