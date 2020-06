Maailman toiseksi paras kitaristi Salmelan lavalle – Erja Lyytinen tulee elokuussa

Taidekeskus Salmela on poikkeuksellisen epidemiatilanteen takia nopeassa tahdissa uudistanut koko kesän ohjelmansa. Konsertit on siirretty lähes kaikki kesään 2021 ja puistonäyttämön täyttävät pienimuotoisemmat tapahtumat. Merkittävin muutos on se, että lauantaina elokuun 1. päivänä puistonäyttämölle saapuu esiintymään blueskuningattareksi tituleeraattu Erja Lyytinen trioineen.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.