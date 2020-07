Tori, Vanha-Rantalan elämyspiha ja jalkapallo toivat vipinää Pertunmaan viikonloppuun – Katso kuvat

Salia on elävöitetty luonnollisen kokoisilla miesnukeilla, jotka on puettu entisajan tummiin juhlapukuihin. – Nehän voisivat olla talon entisiä isäntiä, Saarinen keksii. Arja Jäppisen pienemmät nuket havainnollistavat näyttelyhuoneessa Seitsemän veljeksen tarinaa. Komppa kehuu näyttelyä ja tehtyä remonttia. – Kaikki on laitettu niin sievästi. Kyllä täällä kannattaa käydä ja tuoda vieraitakin. Tulen uudestaan nuorison kanssa, Komppa sanoo.

Elämyspihan tapahtuma on puolivälissä. Pertunmaan kulttuurituottaja Satu Liikkanen kertoo hymyillen tapahtuman vastaanotosta. – Tähän mennessä on ollut 50 kävijää. Se on varmaan yhtä paljon kuin viime kesänä yhteensä.

