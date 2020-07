Porukalla!-hanke aloittaa ruokajakelun Mäntyharjussa – ”Uskon siihen, että tämä lähtisi pyörimään meidän omilla voimavaroillamme eikä jäisi vain projektiksi”

0

Korona-apua tarjoava Porukalla!-hanke rantautuu Mäntyharjuun perjantaina ruokajakelun merkeissä. Hankkeen kautta on mahdollista saada myös henkistä ja taloudellista apua, kuten lapsiperheille tukea harrastusmaksuihin.

Viikoittainen ruokajakelu on yksi näkyvimmistä avun keinoista.

– Veikkaamme, että tästä tulee kohtuullisen iso jako. Varmaankin noin 60 hakijaa per kerta, hankkeen projektiasiantuntija Johanna Järvinen tuumaa.

Ruokajakelua toteutetaan yhteistyössä kunnan, Mäntyharjun Helluntaiseurakunnan ja Mäntyharjun seurakunnan kanssa. 60 hakijan arvio on perustettu muun muassa Helluntaiseurakunnan kerran kuukaudessa tarjoaman lämpimän lounaan kävijämäärään.

– Meillä on täällä silloin aina tupa täynnä, mutta lounas on nyt ollut tauolla maaliskuusta asti, kertoo pastori Eemil Karttunen.

Tarpeeseen ruokajakelu tulee, se on selvä. Helluntaiseurakunnan kuukausittaisen lounaan lisäksi Mäntyharjussa ei ole muuta ruokajakelua kuin SPR:n pari kertaa vuodessa koordinoima EU:n ruokakassien jako.

– Täällä oli hävikkijakelua, en muista tarkalleen, milloin. Siitä on kuitenkin vuosia ja se tyrehtyi aika pian, kertoo seurakunnan diakoni Sarianne Volanen.

Koronan myötä tarvitsijoiden määrä on todennäköisesti kasvanut.

– Ihmisiä on lomautettu tai joku ei ole päässyt esimerkiksi kesätöihin, vaikka työpaikka on ollut jo tiedossa, Järvinen sanoo.

Ruoka-avun hakijoilta ei kysellä mitään. Jokainen päättää itse omasta avuntarpeestaan.

– Jännä juttuhan tässä on se, että hakija ei välttämättä päältäpäin näytä siltä, että tarvitsisi ruoka-apua. Jos jäät työttömäksi, silti edelleen on kaikki ne kulut, jotka aiemmin palkalla pystyi kattamaan. Voi olla hyvännäköinen auto tai omakotitalo, mutta jääkaappi tyhjänä, Järvinen muistuttaa.

Ruokajakelu toimii niin sanotulla ruokapankki-periaatteella. Siinä lähikauppojen hävikkiruoka jaetaan eri alueiden ruokapankkien kesken.

– Jos käyttäisimme pelkästään paikallisia kauppoja, hävikkiruoka ei välttämättä aina riittäisi. Siltikin se on aina pieni yllätys, millainen kuorma tulee millekin jaolle. Joskus kuorma on pienempi ja ruokakassit vähän köyhempiä, Järvinen kertoo.

Lähtökohtaisesti kassien täyttämisessä pyritään siihen, että niissä olisi aina jokin liha-, maito- ja tuoretuote sekä leipää.

Riskiryhmään kuuluvat tai liikuntarajoitteiset voivat tilata ruokakassin kotiin diakoneilta.

Muutakin apua on tarjolla. Lapsiperheitä auttava Hope Ry Mikkeli on tärkeässä roolissa hankkeessa.

Hopen kautta mäntyharjulaiset lapsiperheet saavat apua esimerkiksi ruoka-apuna sekä tavara-apuna kuten vaatteina tai leluina. Lisäksi Hope tukee lasten harrastamista maksamalla jäsen- tai leirimaksuja.

– Monesti nämä ovat siellä Meijän Mikkelin tai Mikkelin alla. Moni ei tajua, että ne koskettavat koko Essoten aluetta. Mutta Mäntyharju kuuluu tähän myös, muistuttaa kunnan vs. hyvinvointikoordinaattori Jonna Juhola.

Henkistä tukea on puolestaan tarjolla esimerkiksi Mikkelin kriisikeskuksesta.

– Lisäksi hanke on tarjonnut virikkeellistä tukea. Koronan takia suljettiin monet paikat ja oltiin pitkälti kotona. Esimerkiksi Kamppailuinstituutti Mikkeli järjesti meille nettisivuille videoita, joiden avulla harjoituksia pystyi tekemään kotona, Järvinen kertoo.

Mäntyharjussa oli aiemmin keväällä muun muassa MOBO-suunnistusrata.

Paikallinen yritys Polaria puolestaan kantoi kortensa kekoon kustantamalla osan lapsille ja ikäihmisille tarkoitetuista puuhakasseista.

Koronan vuoksi perustettu hanke loppuu näillä näkymin lokakuussa. Ruokajakelu jatkuu ainakin hankkeen loppuun asti, mutta toiveissa on, että paikalliset toimijat jatkaisivat sitä yhteisvoimin myös hankkeen jälkeen.

– Uskon siihen, että tämä lähtisi pyörimään meidän omilla voimavaroillamme eikä jäisi vain projektiksi, Volanen toivoo.

Niin seurakunnassa kuin Helluntaiseurakunnassa ruokajakelun aloittamista on mietitty jo aikaisemmin. Yksin resurssit eivät kuitenkaan ole riittäneet.

– Olemme yrittäneet aloittaa ruokajakelua, mutta ei vain ole riittävästi vapaaehtoisia, jotka tätä tekisivät. Jatkaminen on kuitenkin paljon helpompaa kuin aloittaminen, Karttunen uskoo.

– Se on jo osoittautunut todeksi, että yhteistyössä on voimaa. Paljon parempaa ja vaikuttavampaa saadaan yhdessä tekemällä, Juhola komppaa.

Ruokajakelu perjantaisin Mäntyharjun Helluntaiseurakunnan tiloissa Pyhävedentie 3 klo 12.00.

Kotiinkuljetettavan kassin voi tilata numerosta 0400 143 637 tai 0400 143 636, viikolla 28 poikkeuksellisesti numerosta 040 486 5655.