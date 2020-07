Pääkirjoitus: Alkaa olla kohtalaisen sekavaa

Pertunmaalla perussuomalaisten ympärillä on riittänyt viime aikoina vääntöä jos toistakin. Puoluevaltuuston ja Pertunmaan kunnanvaltuuston jäsenen Markku Pöyryn erottaminen ja takaisinottaminen tarkastuslautakuntaan on ollut oma saagansa ja nyt sitten piirijärjestö on erottanut koko paikallisyhdistyksen jäsenyydestään.

