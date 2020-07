Mielipide: Etelä-Savo monipaikka-asumisen pilottimaakunnaksi

Etelä-Savon maakunnassa on suurin piirtein yhtä paljon (noin 50 000) vapaa-ajan asuntoa kuin vakituisia asuntoja. Monet Etelä-Savon vapaa-ajan asukkaat ovat ja työskentelevät yhä pitempiä aikoja mökkipaikkakunnillaan Etelä-Savossa. Muun muassa kevään epidemian aikaan moni työskenteli Etelä-Savossa, josta moni sai hyviä kokemuksia. Jo noin 20 vuotta sitten valtakunnallinen maaseutupolitiikan neuvottelukunta linjasi, että maaseudun kehittämisen tärkein asia on asuminen ja asukkaat tuovat elinkeinot tulessaan. Asioista keskustelu on pyörinyt sanahelinänä paikoillaan, nyt on uusien eteenpäin vievien toimien vuoro.

