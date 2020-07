Kolumni: Mikä onkaan tärkeintä?

EU:ssa on kovasti patsasteltu kunnianhimoisilla ilmastotavoitteilla. Kymmenen vuoden päästä ajelemme kaikki sähköautoilla, jos vain varaa on. Kaasuautot on tönäisty sivuraiteelle, minkä takana lienee suurien eurooppalaisten autonvalmistajien lobbaus.

