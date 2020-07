Mielipide: Anna mulle tähtitaivas

Tärkeää on myös oivaltaa ”lajikumppanuutemme”. Emme ole susia toinen toisillemme (eikä myöskään susi toiselle, vaan toteuttaa omaa luontoaan ja huolehtii pennuistaan ehkä paremminkin kuin me ihmiseläimet). Tutkittaessa 8 000:aa nisäkäslajia selvisi, että esimerkiksi noin 18 prosenttia susista tulee toisen suden tappamaksi, ihmisellä vastaava luku on vain kaksi prosenttia, kertoi Valtaoja.

