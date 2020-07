Mielipide: Monipaikkaisuus on mökkiläisille tuttua

Tosiasiat voivat vaikeuttaa hyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Verotulojen kertymä on tasaantunut ja osittain laskenut (VM 2017). Etelä-Savon asukasluku on hienoisesti vähentynyt koko 2000-luvun. Ennuste koko maakuntaan vuoteen 2040 on vähennystä 18 prosenttiyksikköä, vaikutus maaseutuun on vieläkin voimakkaampaa (Länsi-Savo 30.9.2019). Muutos näyttää olevan dramaattinen ja uusia keinoja maakunnan elinvoiman säilymiseksi on hyvä pohtia.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.