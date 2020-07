Pakina: Osallistuin Mäntyharjun maalauskurssille ja opin kurssilla neljä mielen askelta

Mutta. Pieneltä vaikuttava askel osoittautui itselleni yllättävän suureksi mielen loikaksi. Opin kurssilla neljä asiaa. 1.Kun asettelee asiat kuvaan vähän epäsymmetrisesti vinksalleen, kuvasta tulee heti kiinnostavampi. Ihmisissä on sama juttu. Se, mikä meissä on vähän vinksallaan tai kallellaan johonkin outoon suuntaa herättää eniten uteliaisuutta. Särö on sielun portti. 2.On olemassa älykkäitä kuvia ja älyttömiä kuvia. Jos pyrkii taltioimaan maiseman sellaisenaan, joutuu ajattelemaan enemmän. Se on sama kuin sanoilla kikkaileva kirjoittaja pyrkisi asettelemaan sanoja pilkun tarkasti yhä vain oikeampaan järjestykseen. Sen sijaan jonkin sortin henkinen vasemmalla kädellä huitelu maalatessa aktivoi eri osia aivoissa. Se toimii hyvin aisaparina ajattelua vaativaa työtä tekevälle lomailijalle. 3.Kun syöksyy tekemään jotain sellaista, jota ei pätkääkään osaa, joutuu kulkemaan sitäkin kivisemmän matkan häpeästä näkyväksi. Mielen lukkojen ravistelu hämmentää hyvällä tavalla. 4.Osallistuminen paikalliselle kurssille on yksi erinomainen keino paiskata henkistä kättä mäntyharjulaisten kanssa.

