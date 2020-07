Mielipide: Olen kauhuissani millaisessa kunnossa purettava seurakuntatalo on sisältä

0

Lapsuuteni ja nuoruuteni vanhalla seurakuntatalolla asuneena halusin käydä katsomassa sitä ennen purkamista ja palauttaa muistoja mieleeni.

Sain tilaisuuden, ja olin aivan kauhuissani siitä, millaisessa kunnossa talo on sisältä. Kaikenlaista tavaraa on lähes joka huoneessa miten sattuu, jopa nykyisen seurakuntakeskuksen kauniin alttaripöydän ja kaiteen osia on jätetty sinne eteiseen lojumaan muiden tavaroiden sekaan.

Aivan kuin olisi lähdetty kiireesti, ja kaikki jätetty ”Herran haltuun”. Vaikka talossa on hometta, ihmettelen, ettei kirpputoritavaroita ja muita vastaavia ole viety ajoissa pois.

Toivottavasti käytettäväksi kelpaavat esineet, joita niitäkin on paljon, puhdistetaan ja myydään vaikka lähestystyön hyväksi esimerkiksi pihakirppiksellä. Selitykseksi ei kelpaa, että kaikki on jo homeessa, sillä puhdistuskeino on olemassa, kokemusta homeisen koulun tavaroiden uudelleenkäytöstä on.

Jos kaikki jätetään talon sisälle purkamisen alkaessa, tuntuu siltä, että mitään ei ole viitsitty tehdä, vaan antaa mennä, mitä sillä enää on väliä. Ei kuulosta hyvältä asioiden hoidolta.

Marjut Ristkari

