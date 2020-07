Presidentti Tarja Halonen vieraili Salmelassa – Suvi Malekista vuoden kummitaiteilija

Uotisen juhlakonsertin yhteydessä julkistettiin myös Osuuskauppa Suur-Savon vuoden kummitaiteilija, joka on tänä vuonna taidemaalari Suvi Malek . Hän on syntynyt Saksassa ja hän on valmistunut 2004 vaatetusalan artesaaniksi. Tämän jälkeen Malek on suorittanut taideopintoja Pirkan kuvataidekoulussa sekä jatko-opintoja Repin-instituutissa.

