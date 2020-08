Ilokuvafestivaali ylitti tavoitteensa koronarajoituksista huolimatta – syksyllä Helsinkiin laajentava tapahtuma keräsi kaikkiaan 1400 vierailua

Ilokuvafestivaalia on järjestetty Mäntyharjussa nyt viisi kertaa ja tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa kesän kulttuuritarjonnassa. Toivosen mukaan tavoitteena ei ole enää laajentaa festivaalin kokoa, vaan 1300-2000 kävijän viikko on järjestelyjen puolesta sopiva. Toivonen myös lupaa jo tässä vaiheessa sen, että ensi vuonna tapahtuma alkaa keskiviikkona ja päättyy sunnuntaina. Kahtena edelliskesänä keskiviikko on lisätty festivaalin lisäpäiväksi viime tingassa.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.