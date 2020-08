Yrittäjät ylittävät kuntarajat – Kukkakeidas vaihtoi omistajaa

0

Mäntyharjun Kukkakeidas on saanut uuden yrittäjän liikkeen pitkäaikaisesta työntekijästä Heli Kakriaisesta. Ristiinalainen Kakriainen on työskennellyt aikaisemmin Pertunmaan kukkakaupassa sekä Kukkakeitaassa. Hän kertoo kasvaneensa kukkakaupan takahuoneessa, sillä vanhemmat ovat alan yrittäjiä hekin.

Heinäkuun alussa tehdyssä yrityskaupassa siirtyivät samalla hautauspalvelut pertunmaalaiselle Latvasen hautauspalvelulle Hanna-Reetta Latvasen nimiin.

Uudet yrittäjät ovat alallaan vanhoja tekijöitä ja tottuneita ajamaan kolmen paikkakunnan väliä.

– Yksi tie on monesti ainakin kahden asian väylä. Pienillä paikkakunnilla palvelut säilyvät tekemällä tällaista yhteistyötä, he uskovat.

Kukkakeitaan ja Latvasen hautauspalvelun yhteistyö alkoi jo 1990-luvun alussa, jolloin voimansa yhdistivät Esa ja Aino Latvanen sekä Paula Lyytikäinen.

Pertunmaan kukkakauppa sulki ovensa kesäkuussa, mutta entisessä kaupassa on nyt saatavilla hautausalan palveluja ajanvarauksella.

– Kaupassa on valikoima arkkuja, uurnia ja adresseja. Minut tavoittaa puhelimella ja tulen paikalle sovitusti, kertoo Latvanen.

Hänen mukaansa omaiset voivat hoitaa hautaustoimeksiannon myös puhelimitse, jos he ovat estyneitä tulemaan kauppaan.

Hanna-Reetta Latvasella on yli 30 vuoden kokemus hautauspalveluista, sekä niihin liittyen yhteistyöstä seurakuntien kanssa. Palvelut ovat monipuolistuneet eri uskontokuntien myötä sekä uskonnottomien määrän kasvettua.

Heli Kakriaisella ja Hanna-Reetta Latvasella on useita yhteiskumppaneita lähiseudulla. Vainajan omaiset saavat heidän kauttaan apua muun muassa perunkirjoituksiin, hautakivien valintaan ja pitopalveluihin.

– Minullakin on vielä kattilat jäljellä, mutta ei enää pitopalvelua, vaikka sitä minulta edelleen kysytään, nauraa Latvanen.

Uusilla yrittäjillä on riittänyt kiireitä viikonloppuja myöten, sillä korona-viruksen aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta ihmiset haluavat kokoontua yhteen suvun ja ystävien kesken.

Siunaus- ja muistotilaisuuksien lisäksi kukille on ollut kysyntää syntymäpäiville, rippikoululaisten konfirmaatiotilaisuuksiin, häihin ja lakkiaisiin.

Perheissä on juhlistettu uusia ylioppilaita pitkin kesää, sen jälkeen kun Mäntyharjun lukio siirsi virallisen lakkiaisjuhlan toukokuun lopulta elokuun lopulle.

Toisaalta korona on yrittäjien mukaan näkynyt myös niin sanotun kotoilun lisääntymisenä: Viihtyisyyttä koteihin haetaan aikaisempaa enemmän esimerkiksi kookkailla viherkasveilla.