Kävellen läpi Suomen – Hannu Huotari hurahti viisikymppisenä kestävyyslajeihin

Hannu Huotari Pirkkalasta päätti kokeilla rajojaan tekemällä kesän sukulaisvierailut kävellen. Hän aloitti vaelluksensa Nuorgamista 2.6. ja määränpäähänsä Hankoon hän arvelee saapuvansa 20.8. Reitin varrella asuvat viisi sisarusta ja poika. Kilometrejä reitille kertyy 1860. Päivämatkojen pituus on ollut 20-35 kilometriä. Lepopäivinä hän kävelee 5-15 kilometriä, tai ei lainkaan. – Ei vielä väsytä, mutta jalat on vähän kankeat, kertoo 65-vuotias Huotari. Hän arvelee peruskuntonsa olevan hyvän maratonien ansiosta, joista ensimmäisen hän juoksi 50-vuotiaana. Mukana vedettävään Cargo Traveller-kärryyn on pakattu välttämättömimmät, kuten teltta, makuupussi, vettä ja vedenpuhdistin, kuivamuonaa, retkikeitin ja siihen polttoainetta. Reittioppaina ovat kännykästä löytyvät Google maps ja Suomen peruskartat. Virtalähteenä mukana kulkee aurinkokenno. Maanantaina Huotari käveli Ristiinasta Mäntyharjulle, lepäsi vuorokauden B&B Pinuksessa ja poikkesi vaimonsa Salme Kontio-Huotarin kanssa tämän sukulaisissa Pertunmaalla. Keskiviikkoaamuna matka jatkui Jaalan kautta etelään. Käveltävää oli jäljellä enää noin 400 kilometriä.

