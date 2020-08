Vanhaa ja uutta käsityön tekniikkaa Pertunmaalta – kintaat ja kynsikkäät jakoivat voiton kilpailussa

Pertunmaalla järjestetyn käsityökilpailun voitto jakautui kahdelle työlle, Helga Ahosen valmistamille neulakintaille ja Riia Mattilan valmistamille kynsikkäille. Kilpailu päättyi viime lauantaina, jolloin raati valitsi suosikkinsa Vanha-Rantalan talomuseolla. Arvioinnin perusteina olivat tuotteen ulkonäkö, idea, materiaalien ja valmistustekniikan soveltuvuus tuotteen käyttötarkoitukseen, toteutuksen ja viimeistelyn taso, tuotteen huollettavuus ja korjattavuus sekä soveltuvuus myyntituotteeksi. Helga Ahosen neulakintaita arvostettiin muun muassa niissä käytetyn tekniikan vuoksi. Neulakinnas on lapanen, joka on valmistettu villalangasta isokokoisella, litteällä neulalla. Tämä oli ainoa tapa valmistaa sukkia ja lapasia ennen 1600-lukua, jolloin puikoilla neulomisen taito levisi Suomeen. Kinnasneulatekniikan tekniikan taitajia on vähän, joten tekniikka on katoavaa ja arvokasta kansanperinnettä, jonka toivotaan siirtyvän nuoremmille sukupolville.

