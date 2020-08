Koronatestiin pääsee nyt myös Mäntyharjussa – tuloksen saa parhaimmillaan samana päivänä, mutta kohta tietoa saattaa joutua odottamaan pidempään

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Essote aloittaa koronatestauksen perjantaina Mäntyharjussa. Tähän mennessä testaus on ollut mahdollista ainoastaan Mikkelissä. Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström kertoo, että Mäntyharjussa näytteet otetaan hyvinvointikeskuksella niin sanotuilta kiireettömiltä potilailta. Testaus on tarkoitettu niin paikallisille kuin mökkiläisille. – Jos potilaalla erittäin on selvät koronaoireet, hänet ohjataan Mikkeliin, jossa tulos saadaan nopeasti.

