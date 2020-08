Improvisaatioteatterin ammattilaisilla kaksi esitystä viikonloppuna Koirakiven kesäteatterilla

Vierailun aloittaa lauantaina 15.8. kello 18 Yhden illan juttu, joka on ainutlaatuinen teatteriesitys ja nimensä mukaisesti tapahtuu vain kerran – kyseessä on täysin ainutlaatuinen show. Kukaan ei siis vielä tiedä, mistä näytelmä kertoo tai millaisia hahmoja siinä nähdään, sillä valmista käsikirjoitusta ei ole. Kaikki syntyy yleisön silmien edessä, yleisön antamiin ideoihin pohjautuen. Luvassa on hulvattomia tilanteita ja taatusti tuoretta viihdettä. Sunnuntaina 16.8. kello 14 nähdään koko perheelle suunnattu TosiSatu joka on lastenteatteriesitys, jossa tarinasta ja sen juonenkäänteistä päättävät lapset.

