Vanha-Rantalan talomuseolla kävi 600 vierasta

Näyttelyn lisäksi museolla on järjestetty muutamina lauantaipäivinä elämyspiha-tapahtumia, joissa on ollut tarjolla tekemistä erityisesti lapsille. Toimintaa on järjestänyt kunnan kulttuuritoimi yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Keväällä pertunmaalaisille suunnatussa asukaskyselyn vastauksissa toivottiin kunnan kunnostavan museota. Kuluvaksi vuodeksi määrärahoja kunnostukseen ei ole varattu, mutta remonttia on tarkoitus tehdä tulevina vuosina. Kulttuuritoimi on järjestänyt vaihtuvia näyttelyitä kevään aikana kunnantalolla. Niissä on vieraillut kunnan arvion mukaan 50-200 ihmistä näyttelystä riippuen.

