Perusopetuksen uhkatilanteet seurantaan – voimankäyttöä tarvittiin 19 kertaa kevätlukukaudella

Mäntyharjun perusopetuksessa on ensimmäistä kertaa koottu raportti voimakeinojen käyttöön johtaneista tilanteista.Tämä ei Aarniokosken mukaan kuitenkaan kerro tilanteiden lisääntymisestä, vaan kyse on uudesta seurannan työkalusta. Sivistyslautakunnassa käsitellään raporttia ensi viikolla. Lautakunnassa tullaan keskustelemaan muun muassa siitä, kuinka usein asiasta tulisi raportoida. Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa opetustilasta oppilas, joka ei noudata määräystä poistamisesta. Samoin on voimassa oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, jolta opetus on evätty. Voimakeinot ovat sallittuja huomioiden oppilaan ikä, tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus, mutta voimankäyttövälineitä ei saa käyttää. Voimakeinojen käytöstä on aina annettava kirjallinen selvitys.

