Yli 60 yksinyrittäjää on saanut kunnilta koronatukea – ely-keskuksen tukea saanut lähes 50 yritystä

Reilut 60 yksinyrittäjää on hakenut tukea kunnilta koronatilanteen tuomiin talousvaikeuksiin.

Mäntyharjun kuntaan hyväksyttyjä hakemuksia 2000 euron suuruiseen toimintatukeen on saapunut 43 kappaletta. Kielteisen päätöksen saaneita on kuusi kappaletta. Kunnalla on valtuudet myöntää toimintatukea noin 262 000 euron edestä. Se mahdollistaa tuen 130 yritykselle.

Pertunmaalla 2000 euron tukea on myönnetty 18 yksinyrittäjälle. Kielteisen päätöksen on saanut yksi hakemus. Yksinyrittäjätukea voi hakea vielä elokuun loppuun saakka.

Ely-keskukselta haettavaa suurempien yritysten koronatukea on puolestaan saanut 37 mäntyharjulaista yritystä. Suurin osa yrityksille myönnetyistä summista on alle 10 000 euron suuruisia. Suurin yksittäinen avustussumma on noin 80 000 euroa.

Pertunmaalaisista yrityksistä ely-keskuksen tukea on 10 yritystä. Suurin osa tukisummista on alle 10 000 euroa. Suurin yksittäinen yritystuki on noin 58 000 euroa.