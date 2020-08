Iloinen yllätys kunnanjohtajalle: 17 haki Mäntyharjun hallintojohtajaksi

Mäntyharjun hallinto- ja talousjohtajan määräaikaista virkaa on hakenut 17 henkilöä. Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen luonnehtii hakemusten lukumäärää yllättävän isoksi, varsinkin viran määräaikaisuus huomioiden, mutta myös laadultaan hyväksi. – Heiltä löytyy kunta-alan osaamista laajalla skaalalla. En ole yhtään huolissani, ettemmekö saisi hyvää hallintojohtajaa. Hakijoista yksikään ei ollut mäntyharjulainen tai pertunmaalainen, mutta Mikkelin seudulta oli useita. Ollikainen valitsee henkilön viimeistään perjantaina viranhaltijapäätöksellä, koska kyseessä on määräaikainen virka, joka on suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa. Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen jää opintovapaalle 1. syyskuuta.

