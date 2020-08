Metsänhoitaja Ilmari Kosonen on perehtynyt vanhojen niittymaiden nimityksiin. Nimi Kuortti Pertunmaalla on luhtaniittysanastoa. Koiralammen-Pinnunojan puroreitin kosteikoilta vanha kansa on koonnut karjanrehuksi järvikortetta ja sanonut siitä nimityksellä kortti, kuorte.

