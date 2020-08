Tyhjä talo hyötykäyttöön – Jokituvasta halutaan pertunmaalaisten olohuone

0

Pertunmaalla avautuu lokakuun alussa kuntalaisten yhteinen ja kaikille avoin olohuone.

Sen paikaksi on valikoitunut Jokitupa Virastokujalla. Jokitupa on odottanut käyttöä viime syksystä alkaen, jolloin vanhusten päivätoiminta siirtyi sieltä uudelle tukikodille.

Reiluun 200 neliöön mahtuu pääsalin lisäksi täysin varusteltu laitoskeittiö, sauna pesutiloineen, pyykkäystila, toimistohuoneita sekä terassialue.

Kunta on hakenut Euroopan sosiaalirahastolta rahoitusta työpajatoiminnan käynnistämiseksi Jokituvalla. Tukipäätös on vielä saamatta, mutta päätöksen ensimmäisessä käsittelyssä on näytetty vihreää valoa.

– Jokitupa-hanke on erittäin tärkeä ja tilan tyhjillään pitäminen on haaskausta, toteaa kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen.

Kuntalaiset voivat varata Jokitupaa omaan käyttöönsä tapaamisia ja juhlia varten. Nettiyhteyksien ansiosta tilaa voi käyttää myös koulutuksiin ja viranomaispalveluiden saamiseen yhdeltä luukulta.

Jokitupa halutaan nähdä paikkana, jossa voi sekoitella ”palikoita” ja kaataa aitoja.

Kunnanjohtaja Ruotsalainen kertoo huomanneensa kunnassa niin sanottua siilo-ajattelua: Yhdessä siilossa on Essote, toisessa kunta ja omat siilonsa on kunnankin eri toiminnoilla.

Hän toivoo uudenlaista toimintakulttuuria. Siinä perinteiseen työttömien aktivointiiin ja työllistämiseen nivoutuisivat laajalti kunta, Essote, yhdistykset, elinkeinoelämä, työvoimahallinto ja asukkaat.

Toimintatapoja ei sanella johdosta käsin, vaan asioita tehdään asukaslähtöisesti sen mukaan, millaista osaamista kullakin on tarjota.

– Se vaatii keskustelua, kuuntelemista ja asioiden järjestämistä uudelleen pään sisällä, sanoo Ruotsalainen.

– Toivottavasti tästä tulee putiikki, jossa esimerkiksi nuoret voivat auttaa vanhuksia erilaisissa asioissa, sanoo projektityöntekijä Jukka Kuhanen.

Hän on paluumuuttaja, jolla on taustallaan esimiestason asiantuntemusta rahoitus-, matkailu- ja nuorisotyön aloilla.

Pertunmaalle on Etelä-Savon kunnista leimallista iäkkäiden pitkäaikaistyöttömien suuri osuus.

Kunta maksoi viime vuonna niin sanottuja Kelan sakkomaksuja noin 90 000 euroa. Summa muodostuu kunnan maksaessa puolet pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, mikäli työttömyys on jatkunut yli 300 päivää.

– Ei pidä jäädä maahan makaamaan. Rypeminen ei ole ratkaisu, toteaa kunnanjohtaja Ruotsalainen yks`kantaan talouslukuja katseltuaan.

Hän muistuttaa, että kunnan tärkeisiin tehtäviin sisältyy edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Rypemisen sijaan tarvitaan luovaa hulluutta, ja Ruotsalaisen mielestä juuri sellaisen toteuttamiseen tarjoaa Jokitupa mahdollisuuden.

Tavoitteena on, että Jokituvan toiminta olisi vakiinnutettu kahdessa vuodessa. Tälle ajalle on haettu ely-keskukselta rahoitusta työntekijän palkkaamiseksi.