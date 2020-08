Meltan kokonaisuudesta tarjottiin 183 000 euroa – kohteesta kilpaili kaksi

Huutokauppa seurakunnan myymistä Meltan kiinteistöistä päättyi 183 000 euron tarjoukseen. Seurakunnan talouspäällikön Risto Jaakolan mielestä summa tuntuu alhaiselta. – Kirkkoneuvosto ottaa tähän kantaa, mutta luulen, että sielläkin odotetaan saatavan enemmän kohteesta, joka on tällaisella paikalla ja kohtalaisessa asumiskunnossa. – Seurakunnalla on 20 kilometrin päässä keskustasta myynnissä mökkitontti 50 000 eurolla. Huutokaupattavilla tonteilla on ainakin kolminkertaisesti maata, erinomainen sijainti ja käyttämätöntä rakennusoikeutta, vertaa Jaakola. Kirkkoneuvosto kokoontuu keskiviikkoiltana päättääkseen, esitetäänkö kirkkovaltuustolle tarjouksen hyväksymistä. Myytävänä oleva kokonaisuus Pyhäveden rannalla sisältää 261 neliön rivitalon ja pappila-omakotitalon, jossa on 110 neliötä sekä autotallirakennuksen. Tontilla on rakennusoikeutta jäljellä noin 1350 neliötä. Huutokauppa kohteesta päättyi sunnuntai-iltana. Tarjouksia jätettiin yhteensä 187. Viimeisinä päivinä, tarjotun summan ylitettyä 100 000 euroa, jäljellä oli kaksi kilpailijaa.

