Kuukausi aikaa hakea: Eurot tulivat taas tarjolle opiskelijoille

Oppilaitoksissa opiskelevat nuoret voivat saada stipendejä kotikunniltaan Mäntyharjulta ja Pertunmaalta. Mäntyharju tukee korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuoden 2020 aikana. Myönnettävien stipendien suuruus on 1200 euroa vuodessa. Pertunmaa tukee avustuksilla myös lukioissa tai ammattillisissa oppilaitoksissa opiskelevia. Avustuksia myönnetään 10 kappaletta ja kunkin suuruus on 170 euroa. Hakemukset kumpaankin kuntaan on lähetettävä syyskuun loppuun mennessä. Hakemuksiin tulee liittää oppilaitoksen todistus läsnäolosta oppilaitoksessa. Pertunmaa haluaa lisäksi selvityksen opintomenestyksestä.

