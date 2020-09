Palvelu teki paluun Pertunmaalle: Kukkia nyt itsepalveluna

0

Kukkien myynti elpyi Pertunmaalla nopeasti kunnan ainoan kukkakaupan lopettamisen jälkeen. Kauppa sulki ovensa juhannuksen alla kuntalaisten pettymykseksi, mutta nyt kukkia on ostettavissa itsepalveluna tutun kaupan eteisestä.

Itsepalvelupiste on avoinna päivittäin kello 8-20. Valikoimassa on muun muassa ruukkukasveja, kukkakimppuja ja syysistutuksiin callunaa eli aitokanervaa.

– Tilauksesta paikalle viedään noudettavaksi kukkia toiveiden mukaan, kertoo Kukkakeitaan yrittäjä Heli Kakriainen.

Hän sekä Latvasen Hautauspalvelujen yrittäjä Hanna-Reetta Latvanen käyvät paikalla useita kertoja viikottain täydentämässä valikoimaa.

Maksu tapahtuu tasarahana käteisellä maksulippaaseen, tilisiirtona tai Mobile Payllä.

Itsepalvelukauppaa kokeillaan ainakin syksyn ajan, ja kaupan jatko määräytyy käyttöasteen mukaan.