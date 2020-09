Mäntyharju saa ensi kesänä swimrun-tapahtuman – laji on paikkakunnalle jo neljäs uusi tulokas ja lisää on tulossa

0

Mäntyharjun tapahtumatarjonta laajenee ensi kesänä, kun paikkakunnalla kisataan heinäkuussa swimrunissa. Kyse on pareittain käytävästä kisasta uiden ja juosten. Tapahtuman järjestää viime vuosina runsaasti liikuntatapahtumia järjestänyt Griffin Events Finland.

– Tätä on toivottu meiltä ja nyt sen myös toteutamme. Kävimme tutustumassa tänä kesänä Puumalan swimruniin ja hakemassa sieltä oppia, Griffin Eventsin Seppo Parta kertoo.

Parta ja muut järjestäjät Sami Heinikainen, Sami Kauppinen ja Tuukka Turkka ovat kaavailleet tapahtuman starttia keskusta-alueelle. Sarjoja kisaan on tulossa kolme ja matkoja kaksi, 12 kilometriä ja 20 kilometriä.

Uintijuoksu on Griffinin tapahtumavalikoiman neljäs laji. Soratiepyöräily gravel race järjestettiin kuluvana kesänä koronan takia poikkeusjärjestelyin. Viime talvena lumitilanteen vuoksi peruttu hiihtotapahtuma on tarkoitus järjestää ensi vuonna.

Ensi viikon lauantaina on puolestaan vuorossa viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty MRM-polkujuoksutapahtuma. Mukaan on ilmoittautunut jo reilusti yli 100 juoksijaa.

Osallistujalistalla on muun muassa yksi pesäpallon kaikkien aikojen lyöjäjokereista Sami Joukainen ja Lapland Wilderness Challenge -kilpailun elokuussa voittanut Juha Lehtonen.

– Vaikka mukana on kovia urheilijoita, voi tapahtumaan osallistua myös harrastelijapohjalta. Lyhyimmän reitin voi mennä läpi vaikka kävellen työporukan kanssa, Sami Heinikainen vinkkaa.

Polkujuoksu järjestetään tänä vuonna poikkeusjärjestelyin. Koronan leviämistä pyritään estämään muun muassa siten, ettei telttasaunamahdollisuutta ole ja suihkun käyttö pyritään rajaamaan kauempaa tuleville.

Matkatarjonta on kuitenkin pääosin ennallaan. Harrastelijoille on tarjolla 14 kilometrin reitti, maratoonareille 45 kilometrin matka ja ultrajuoksijoille 75 kilometrin rutistus.

Myyntitarjonnasta kisa-alueella vastaavat paikalliset yrittäjät. Talkoolaisissa on puolestaan mukana Reissupolku sekä Yhtenäiskoulun kakkosluokkalaisia, jotka keräävät varoja luokkaretkeen.

Ensi vuoden swimrunin lisäksi Griffinin porukalla on jo valmisteilla lisää uusia tapahtumia. Ensi vuonna tarjonta laajenee Tahkolle, jossa pyöräillään ensimmäistä kertaa mäntyharjulaisten järjestämässä soratiepyöräilyssä.

Onko nelikolla vielä muita tapahtumasuunnitelmia Mäntyharjun varalle?

– Kaikenlaistahan meillä on mielessä. Meiltä on kysytty ainakin talven pyöräilytapahtumaa. Katsotaan mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessaan, Sami Kauppinen heittää.