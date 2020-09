Kampanja pimeydessä näkymiseksi: Kohta tuikkivat heijastinpuut

0

Carina Lintulalla ja Katja Kantolalla on visio: Iltojen pimentyessä Mäntyharjuntien puissa tuikkivat kymmenet, ehkä jopa sadat heijastimet. Puiden lisäksi he näkisivät mielellään heijastimien kiiluvan myös jalankulkijoiden vaatteissa.

Valtakunnallinen Liikenneturvan heijastinkampanja on jalkautunut kuntaan naiskaksikon aloitteesta. He ovat pyytäneet yrityksiltä heijastimia puihin ripustettaviksi ja toivovat heijastinlahjoja kaikilta kuntalaisilta. Se, jolta heijastin puuttuu, voi poimia omansa puusta.

Vastaavanlaisia heijastinpuita rakentuu lukuisiin Suomen kuntiin. Mäntyharjulla ollaan hyvissä ajoin liikkeellä, sillä Liikenneturva laskee heijastinkauden alkavan heijastinpäivästä 1. lokakuuta.

– Ihanne olisi, jos ylimääräisiä, käyttämättömiä heijastimia kaiveltaisiin laatikoiden pohjalta ja tuotaisiin puihin muistutukseksi. Heijastinhan on sellainen, että usein se yksinkertaisesti unohtuu, sanoo Lintula.

Katuvalaistuksen ulkopuolella asuvana hän tietää, mitä on pimeys:

– Autolla ajaessa jalankulkija saattaa ilmestyä näköpiiriin aivan kuin tyhjästä!

Tiistaiaamuun mennessä heijastimia olivat lahjoittaneet Pitäjänuutisten lisäksi Minimani, Polaria, Mäntyharjun apteekki, Veikon Kone, LähiTapiola Mäntyharju ja Suur-Savon Osuuspankin Mäntyharjun konttori.