Poikkeusajan kokoontumisia: Perheiden pulinat siirtyivät puistoon

Mäntyharjun rantapuistossa toivottiin viime perjantaina lämmintä syksyä. Ei sillä, etteivätkö nämä äidit olisi ammattilaisia lasten pukemisessa, mutta piknik-eväiden syöminen on helpompaa ilman rukkasia.

Ennen aamukymmentä puistoon oli tullut jo puolenkymmentä huoltajaa lapsineen. Seuran lisäksi tarjolla oli parin euron hintaisia eväspaketteja.

– Olisitpa käynyt viime viikolla! Silloin riitti vilskettä, kun paikalla oli parikymmentä henkeä, iloitsi Essoten perheohjaaja Leila Prusila.

Perheitä kokoavat puistoon kunta, seurakunta sekä Essote. Paikallisina Mäntyharjun Perheneuvon toimijoina ne ovat ryhmittyneet Mikkelin seudun Porukalla-hankkeeseen, joka tarjoaa monenlaista tukea poikkeusolojen aikana.

Sisätilojen kerhot ovat olleet tauolla maaliskuusta alkaen.

– Tämä tuli yleisön toiveesta, että olisi jokin paikka missä tavata kokoontumiskiellon aikana, kiteyttää Prusila.

Kesäkuussa järjestettiin kolme pihakerhoa. Niihin löysi perheitä kesäasukkaistakin ja Pertunmaalta.

Piknikit korvaavat Pelikaani-perhekahvilaa seurakuntatalolla. Pelikaanissa ei Essoten suosituksesta kokoonnuta toistaiseksi, koska korona-riskiä on pidetty liian suurena. Enimmillään seurakuntatalon kerhotilassa on ollut 15 aikuista lapsineen.

Nuorisokahvila leksA Askeleella on tarjonnut perheille aamupalaa kerran viikossa, mutta on tältä osin tilapäisesti kiinni.

Seurakunnalla sen sijaan ovat alkaneet perhekerho, päiväkerhot 3-6 -vuotiaille, sekä erilaiset alakoululaisten kerhot. Niihin pääsee mukaan ilmoittautumalla.

– Korona otetaan huomioon kaikessa. Käsidesit ovat mukana ja turvavälejä noudatetaan, sanoo diakoni Sarianne Volanen.

Porukalla-hankkeeseen sisältyy myös ruoka-avun jakaminen perjantaisin Helluntaiseurakunnassa. Heinäkuussa alkanut hävikkiruuan jakelu on ylittänyt odotukset.

– Paikallisten markettien lahjoittama ruoka ei ole aina edes riittänyt. Onneksi hanke turvaa jakelua siten, että hävikkiruokaa on saatu myös Mikkelistä, kertoo Volanen.