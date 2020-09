Huusarin jatko Pertunmaalla jäi pöydälle – tekeillä lisäselvityksiä

0

Jouni Huusarin jatkaminen Pertunmaan teknisenä johtajana ja rakennustarkastajana jäi avoimeksi kunnanhallituksen kokouksessa maanantaina. Kunnanjohtaja esitti uuden, määräaikaisen sopimuksen tekemistä Huusarin kanssa ensi vuoden huhtikuun puoliväliin asti, mutta kunnanhallitus päätyi pyytämään asiasta lisäselvityksiä.

Huusarin määräaikainen työsuhde tekninen johtaja-rakennustarkastaja Matti Ratilaisen sijaisena on voimassa 13.10.2020 saakka. Kunnanjohtaja Leena Ruotsalaisen mukaan ennen tätä asiaan palataan kunnanhallituksessa.

Kunnanjohtajan esityksessä viran täyttämistä pidettiin välttämättömänä, koska teknisissä palveluissa on sekä lakisääteisiä että muuten kunnan toimintojen kannalta merkittäviä tehtäviä. Lisäksi Huusari on esityksen mukaan osoittanut tehtävässä vaadittavaa osaamista ja vuorovaikutustaitoja eri toimijoiden kanssa. Hän on koulutukseltaan rakennusinsinööri (AMK) ja on aikaisemmin toiminut muun muassa Mäntyharjun kiinteistöpäällikkönä.

Matti Ratilainen irtisanottiin marraskuussa 2019. Hän on valittanut irtisanomisestaan Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, missä asian käsittely saattaa kestää vuosien ajan.