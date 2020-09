Opettaja ja oppilas samalla lavalla: Ratamaa ja Nikulainen Tangomaestro-finaaliin

0

Mäntyharjulainen Armi Ratamaa on edennyt Tangomaestro-laulukilpailussa finaaliin. Toisena eteläsavolaisena finaaliin ylsi myös mäntyharjulaisille laulun harrastajille tuttu Pete Nikulainen Hirvensalmelta.

Semifinaaliin ylsi alkukilpailusta viime viikonloppuna 12 naista ja 12 miestä. Finaaliin heistä pääsi viisi naista ja viisi miestä.

Kaksipäiväinen finaali järjestetään helmikuussa Vääksyssä. Kukin kilpailijoista laulaa kaksi tangoa. Näistä ensimmäinen on kaikille sama, mutta viimeinen laulu tulee eteen arvottuna ja se esitetään orkesterin kanssa.

– Haasteellista on, mutta unelmani on ollut kehittyä laulajana nimenomaan tangon saralla. Haluan kokeilla, pystynkö esiintymään muuten kuin karaoke-taustalla, kertoo Ratamaa.

Hän kertoo harrastaneensa laulamista toistakymmentä vuotta, joista viimeiset vuodet vain tangon parissa. Ratamaa tarttui mikrofoniin aikoinaan Pete Nikulaisen karaoke-piirissä, ja nykyisin hän käy tangomaestro-kilpailun ideoineen Matti Taskisen laulutunneilla. Hän on aikaisempina vuosina yltänyt kilpailussa semifinaali-vaiheeseen.