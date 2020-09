Mäntyharjun mökkikauppa on käynyt tänä vuonna ennätyskuumana – hintojen laskukin näyttää pysähtyneen ainakin toistaiseksi

0

Mäntyharjussa on tehty kuluvana vuonna mökkikauppoja enemmän kuin kertaakaan viimeisen 30 vuoden aikana. Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan kunnassa on tehty tammi-elokuussa kaupat jo 55:stä vapaa-ajan asunnosta. Kauppamäärä rikkoo viime vuonna tehdyn ennätyksen, jolloin omistajaa vaihtoi koko vuoden aikana 50 mökkiä. Vuonna 1990 aloitetun tilastointihistorian edellinen ennätys on vuodelta 2000, jolloin kauppoja tehtiin 48 mökistä.

Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen kertoo, että Mäntyharjun luvut ovat samansuuntaisia kuin muillakin Suomen suosituilla mökkipaikkakunnilla.

– Kaikissa suosituimmissa kunnissa tehdään tänä vuonna ennätyslukemia, eikä Mäntyharju poikkea tästä. Kyseessä on merkittävä käänne, Toppinen sanoo.

Kiinteistövälittäjä Helena Hälikkä Mäntyharjun OP Koti Suur-Savosta kertoo, että tänä kesänä liikkeellä ovat olleet alle 50-vuotiaat kesäpaikan etsijät.

– 30-40-vuotiaat etsivät kesäpaikkaa, missä ei tarvitse olla erikoisvarusteluja. Erityisesti lapsiperheet kyselevät edullisempia ja vaatimattomimpia paikkoja, joissa riittää pelkkä sähkö, Hälikkä kertoo.

Kiinteistövälittäjä Jari Palhomaa Aitoasunnot Oy:stä puolestaan kertoo, että kuluvan kesän kauppojen taustalla on monilla pidempiaikainen pohdintatyö.

– Monilla on taustalla parin vuoden taustatyö, ja korona on nyt laukaissut ostoreaktion päälle.

Palhomaan mukaan kauppaa käydään perusvarusteltujen mökkien lisäksi hyvin myös paremmin varustelluista kohteista. Arvokkaammat paikat alkavat mennä kaupaksi Palhomaan havaintojen mukaan erityisesti loppukesästä ja alkusyksystä.

– Toki uusiakin mökkejä tehdään koko ajan. Lisäksi mökkiläisistä tulee aina myös sivuosumia, eli osa heistä ostaa vakituisen asunnon, Palhomaa kertoo.

Mökkikaupan kääntyminen kasvuun äyttää ainakin toistaiseksi pysäyttäneen vuosikymmenen jatkuneen hintojen laskun. Mediaani- eli keskihinnat olivat Mäntyharjussa korkeimmillaan vuosina 2011 ja 2012. Hintapiikkiä selittää vuonna 2011 järjestetyt loma-asuntomessut. Tuolloin Mäntyharjun mökkien keskihinnat nousivat parhaimmillaan 150 000 euroon.

Sen jälkeen hinnat ovat olleet muun maan tapaan laskusuunnassa. Viime vuonna 50 kaupan keskihinta oli jo alle 95 000 euron. Alkuvuoden kauppojen perusteella hinnat kipuavat taas yli 100 000 euron.

– Vaikka vuosittaista vaihtelua on, pidän nousua kuitenkin merkittävänä. Se johtuu yksinkertaisesti kysynnän kasvusta, Maanmittauslaitoksen Taisto Toppinen sanoo.

Jari Palhomaan mukaan kysyntää hyvin varustelluille mökeille on edelleen. Hän toivoo myös kunnan heräävän tilanteeseen.

– Seuraava messualueen kaltainen paikka pitäisi laittaa nyt aluille. Se on ollut pääkaupunkiseutulaisten puolella hitti. Siellä on vesijohdot ja valokuidut ja muut helpot systeemit niitä arvostaville, Palhomaa sanoo.

Taisto Toppisella on puolestaan vinkki kaikille mökin myyntiä tällä hetkellä pohtiville.

– Mökit pitää laittaa myyntiin nyt. Kauppa käy nyt hyvin ja huonompikuntoisetkin mökit ovat menossa kaupaksi. Kun rakentamaan ei välttämättä voi lähteä hyvien tonttien puutteen vuoksi, niin monenlaiset mökit menevät kaupaksi. Ei kannata jäädä miettimään, Toppinen vinkkaa.

Toppinen kuitenkin toppuuttelee myyjiä innostumasta liikaa tämän vuoden hintojen noususta.

– Mökkihinnoitteluhan on usein tunneperäistä empatiakauppaa, koska kyse on usein suvun pitkäaikaisesta mökistä. Moni pyytää liikaa, kuin sen arvo todellisuudessa on, Toppinen summaa.

Pertunmaalla tasaisempaa

Valtakunnallinen mökkikauppabuumi ei näy toistaiseksi suurena kasvuna Pertunmaan luvuissa. Kunnassa tehtiin tammi-elokuussa yhteensä 13 mökkikauppaa. Kasvua edellisvuoteen on joka tapauksessa tulossa, sillä viime vuonna kauppoja tehtiin yhteensä 12.

Viime vuosikymmenten on vielä matkaa: vuonna 2007 mökit vaihtoivat omistajaa 21 kertaa. Viime vuosina kauppamäärä on pyörinyt 10-15 välissä.

Valtakunnallinen hintojen nousu ei myöskään näy ainakaan toistaiseksi Pertunmaan mökkikaupoissa. Keskihinta on ollut tänä vuonna alhaisin vuosikymmeneen, ollen 65 000 euroa.

Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen kuitenkin muistuttaa, että luvusta on turha vetää vahvoja johtopäätöksiä.

– Kauppoja on niin vähän, että se ei kerro hintojen suunnasta vielä mitään.