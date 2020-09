Kouluratsastuksen SM-kilpailu Nurmaalla – Nähtävillä satoja ratsukoita

0

Nurmaalla on mahdollisuus seurata koko viikonlopun ajan huipputason kouluratsastusta, kun WHD Gårdilla kilpaillaan kouluratsastuksen suomenmestaruuksista.

Avoimeen mestaruusluokkaan on ilmoittautunut yhdeksän ratsukkoa. Lisäksi omat mestaruusluokkansa on senioreille, nuorille, junioreille, lapsi- ja poniratsastajille. Näissä luokissa ratsastetaan kilpailuohjelmat lauantaina ja sunnuntaina, jolloin lopputulos muodostuu kahden osakilpailun yhteistuloksesta. Sunnuntaina luokat ovat musiikin tahtiin ratsastettavia.

Suomenhevosille on avattu tänä vuonna oma vaativan tason kansallinen kilpailusarjansa Galena Cup.

Cupin osakilpailuun Nurmaalla on ilmoittautunut kolme ratsukkoa. Heidän joukossaan on tänä syksynä jo Suomen mestaruuden voittanut ratsukko Anna Kärkkäinen/Kulta-Ahon Kasimir Ypäjältä. Galena Cupin osakilpailua voi seurata sunnuntaina iltapäivällä.

Tapahtumassa on mahdollisuus seurata myös para- eli vammaisratsastusta. Pararatsastuksen suomenmestaruusluokat alkavat jo perjantaina ja jatkuvat lauantaihin.

Kansallisten luokkien lisäksi kilpaillaan alueluokissa, joita on nuorille hevosille sekä poniratsastajille.

Kilpailut alkavat perjantaina kello 12, lauantaina ja sunnuntaina kello 9.

Tapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy ja paikalla on ravintolapalveluja.