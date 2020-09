Koronatartunnan saanut ratsastaja ruokaili perjantaina kisa-alueen ravintolassa – altistuneiden määrä vielä selvityksessä

0

Terveysviranomaiset selvittävät Nurmaalla kouluratsastuksen SM-kisoissa tapahtuneen korona-altistuksen laajuutta. Kisat järjestäneen Woikoski Feelingin kehitysjohtaja Sari Palmberg kertoo, että maanantaina positiivisen testituloksen saanut henkilö oli yksi tapahtuman 160 kisaajasta. Palmbergin mukaan kisailija ei yöpynyt kisa-alueella, mutta kävi ruokailemassa perjantaina alueen ravintolassa.

– Hän ratsasti meillä ja kävi perjantaina ravintolassa syömässä. Siellä ei ollut tuolloin tietääkseni kuitenkaan ruuhkaa. Henkilökunta on ohjeistettu koronan varalta ja siellä on väljät paikat, Palmberg sanoo.

Hevosurheilu-lehden mukaan koronatartunnan saanut henkilö on nuori helsinkiläinen naisratsastaja, joka oli kisoissa kahtena päivänä. Lehden haastattelema nainen kertoo, että hän sai tiedon tartunnastaan maanantaina. Naisella on ollut käytössään Koronavilkku-sovellus. Palmbergin mukaan yhteistyö tapauksen selvittämisessä on sujunut hyvin.

– Tartunnan saanut on hoitanut asiaa esimerkillisesti. Tapaus on toki surullinen, muttei odottamaton. Olisi ihme, ettei tartuntoja todettaisi täälläkin päin, kun ihmiset joka tapauksessa liikkuvat eri puolilla Suomea. Meidän tapahtuman etuna on, että se järjestettiin ulkoilmassa väljissä tiloissa, Palmberg sanoo.

Woikoski Feeling sai tiedon kisailijan koronatartunnasta tiistaiaamuna. Matkailuliiketoiminta keskeytettiin saman tien kahdeksi viikoksi työntekijöiden mahdollisten altistusten vuoksi. Matkailupalvelukeskuksessa WHD Gårdissa Mäntyharjussa ja Kirjokiven kartanolla Kouvolan Vuohijärvellä työskentelee 10 työntekijää.

– Peruutimme kaiken toiminnan täällä Voikoskella ja Kirjokiven kartanolla. Kaikki työntekijämme on ohjattu koronatesteihin ja omaehtoisiin karanteeneihin kahdeksi viikoksi. Toimimme varman päälle, kuten keväälläkin, Palmberg kertoo.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo, että kisoissa altistuneiden määrää on tässä vaiheessa mahdoton arvioida. Koska tartunnan saanut on kotoisin pääkaupunkiseudulta, asia on Helsingin terveysviranomaisten tutkinnassa.

– Asiasta saadaan tietoa, kunhan Helsinki on edistynyt kartoituksessa ja jäljityksessä. Toki omaa oloaan ja Koronavilkku-sovellusta kannattaa tarkkailla ja hakeutua tarvittaessa testiin, Seppälä toteaa.

Seppälän mukaan niin tapahtumaan osallistuneiden kuin mäntyharjulaisten kannattaa suhtautua asiaan kaikesta huolimatta rauhallisesti.

– Viranomaisilla on hyvät keinot jäljittää altistuneet. Suurinta leviämisriskiä pystytään vähentämään asettamalla ihmisiä karanteeniin kun asian selvittäminen etenee. Kyse on onneksi ulkoilmatapahtumasta, jolloin leviämisen riski ei välttämättä ole valtava riski. Toki lähiaikoina nähdään, tuleeko jatkotartuntoja, Seppälä sanoo.

