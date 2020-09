Mielipide: Mönkkärikuskin äiti vastaa Urpo Sallakselle

Kirjoitit myös kohtaamisestasi kahden Honda Monkeyn ja traktorimönkijän kanssa. Kerroit kolmion takaa tulleen traktorimönkijän yrittäneen ajaa autosi kylkeen. Kirjoitit myös, että ”huomautettuani asiasta sain perään koko ajoneuvoarsenaalin ja pakenin pelottavaa joukkoa henki kurkussa.” Menikö ihan näin? Poikani kertoi minulle jo tapahtumapäivänä erilaisen version. Poikani oli mönkijällä kääntymässä K-kaupan risteyksestä ympyrään päin ja sinä olit kääntymässä K-kaupalle. Kyllä, poikani on aivan varma, että sinulla oli vilkku päällä. Ajoit poikani mukaan sen verran hitaasti, että hän ajatteli ehtivänsä hyvin kääntyä ennen sinua. Ilmeisesti näin ei kuitenkaan ollut? Poika tietää, että teki virhearvioinnin, mutta kylkeesi hän ei todellakaan yrittänyt ajaa. Asiasta huomauttaminen on ihan ok, mutta sitä seuranneet tapahtumat ovat mielestäni kyseenalaiset.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.