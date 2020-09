Pyöräilyn suosio kasvoi – aikaisempaa useampi polki postilaatikoiden väliä

Koronakesä huhtikuusta syyskuuhun lisäsi reilusti pyöräilyä Mäntyharjulla niin maastossa kuin maanteillä. Liikuntatoimen ylläpitämällä Postilaatikkopyöräilyllä oli yhteensä ennätykselliset 6158 kirjausta. Postilaatikkopyöräilyn päätös vietettiin aurinkoisena sunnuntaina perinteisesti Miekankosken kahvilassa. Lahjoitetut lukuisat palkinnot olivat ei-materiaalisia, eli elokuvalippuja, pyöränhuolto, monikuntoilu, hieronta, talviuinti, sohvapyöräily, talviuinti sekä lounaat. Facebookissa oli Reissupolun järjestämä kirjausmäärän arvauskilpailu, joka tavoitti muutamassa päivässä lähes 1600 kävijää. Palkintoina oli kaksi lounasta paikallisissa ravintoloissa. Miekankoskella oli 1350 kirjausta ja Vihantasalmella oli 1318. Vola-Golfin kirjauspisteeseen johtava hyväkuntoinen Pikku Vitonen oli houkutellut käymään moninkertaisesti verrattuna aikaisempiin vuosiin. Kaikilla ympäri Mäntyharjun pitäjää sijoitetuilla 18 postilaatikoilla polki 20 pyöräilijää, jotka palkittiin erikseen. Kirjauspisteet on pyritty sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan paikkoihin, joissa on palvelua tarjolla ja jotka siten samalla tuovat kohdetta esille. Uusina kohteina on pohdittu postilaatikon sijoittamista Woikoski Feelingin ja Vierulan tilan luokse, sekä yhden laatikon siirtämistä Linkkumyllylle. Valtakunnallinen Pyöräilykuntien verkosto ry:n järjestämä kilometrikisa päättyy myös. Siihen osallistuu yli 31 000 pyöräilijää. Reissupolun joukkue on mukana seitsemättä kertaa. Sijoitus on 3000 joukkueen listalla ansiokkaasti 60:n paikkeilla.

