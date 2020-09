Koirakiven kierroksella juhlitaan 425-vuotiasta Mäntyharjua – ohjelmaa laajennetaan koko perheen tapahtumaksi

0

Perinteinen Koirakiven kierroksen juoksutapahtuma on tänä vuonna uudistettu koko perheen tapahtumaksi.

Järjestävä Koirakiven Nuorisoseura haluaa näin osallistua Mäntyharjun 425-vuotisjuhlaan.

– Tulevinakin vuosina Koirakiven kierrosta on tarkoitus kehittää laajempaa kävijäkuntaa ajatellen, sanoo Ida Raekorpi, joka vastaa ensi sunnuntain oheisohjelmasta osana liikuntaneuvojan opintojaan.

Juoksemisen lisäksi Koirakiven nuorisoseurantalolla on tarjolla tankotanssishow ja lasten tehtäväsuunnistusrata. Lähitilat Vierula ja Leskelä Highland myyvät tuotteitaan. Etelä-Savon Liikunta osallistuu tapahtumaan myymällä InBody-kehonkoostumusmittauksia ennakkoon ilmoittautuneille. Paikalla palvelee myös kioski.

Nuorisoseurantalon pysäköintialuetta on laajennettu tuntuvasti. Pysäköinnin ahtaus on kiusannut tapahtumissa jo vuosien ajan, joten lisätilaa autoille raivattiin metsiköstä noin 4 000 neliön verran.

Kilpa- ja kuntosarjat juostaan entiseen tapaan 6,1 kilometrin mittaisella, sorapintaisella ja vaihtelevalla tiellä. Kilpa- ja kuntosarjan lisäksi on 17- 40-, 50- ja 60-sarjat miehille ja naisille

Lapsille on tarjolla kahden kilometrin reitti, pienimmille 300 ja 1000 metrin matkat.

Ilmoittautumiset alkavat kello 10 ja matkaan lähdetään kello 12. Ennen lähtöä on yhteinen alkulämmittely ensi vuoden kesäteatteriesityksen tunnelmissa.