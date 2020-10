Timo Uotinen perusti Kuorttiin maalausliikkeen – autojen ja kalusteiden maalauksen lisäksi nuorelta yrittäjältä hoituvat vahinkotarkastukset

Pertunmaalainen Timo Uotinen on nuoresta iästään huolimatta kokenut ammattilainen. Uotinen perusti tällä viikolla oman maalausliikkeensä Pelaserin remontoimaan halliin ja tekee yritykselle samalla myös alihankintatöitä . Tilat ovat tutu, sillä Uotinen oli perustamassa kolme vuotta sitten samoihin tiloihin Kuortti Customsia, joka tarjosi erilaisten koneiden huoltoa ja maalauspalveluja. Viime vuosina Uotinen reissasi työn perässä Mikkelissä. Kun asiat natsasivat Pelaserin kanssa, oli kuitenkin aika pistää oma firma pystyyn. – Tähän oli helppo lähteä, koska pääsin helposti yhteistyöhön Pelaserin kanssa.Pertunmaalle automaalaamo on hyvä lisä, sillä nykytarpeiden mukaista maalaamoa paikkakunnalta ei ole vähään aikaan löytynyt. Lähimmät kilpailijat löytyvät Mäntyharjusta tai Heinolasta. Uuden maalausliikkeen valikoimasta löytyy toki muutakin kuin pelkkää autojen maalausta. Uutta väriä voi laittaa pintaan esimerkiksi huonekaluihin tai keittiön kaappeihin. Uotiselta luontuvat myös pienemmät kolarivaurioiden korjaukset. – Minulla on korikorjaajan ja automaalarin paperit, joten voin tehdä tässä samalla myös vakuutustarkastukset. Tuoreella yrittäjällä on mielessään asiakkaiden hankkiminen myös lähiseutua kauempaa. – Pääkaupunkiseudulla maalaamojen hintataso on selvästi korkeampi. Täältä käsin pystyy siinä kilpailemaan myös hinnalla, Uotinen uskoo.

