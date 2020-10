Mitä saa vielä sanoa, kysyy Mäntyharjun nuorisoteatteri ensi-illassaan

0

Saako prinssi Florestan herättää prinsessa Ruususen unestaan suutelemalla tätä?

Ei todellakaan saa! Prinsessahan on vasta 15-vuotias! Ja vielä tuleva lapsivaimo!

Mäntyharjun kansalaisopiston nuorisoteatteri tarttuu syksyn ensi-illassaan sensuuriin, ravistelee sitä ja keikauttaa lopulta päälaelleen naurunalaiseksi.

Uudenlaisen muodon saavat perinteiset lastenkirjat ja -näytelmät sensuurin hampaissa käytyään. Niiden kirjoittajat, kuten Astrid Lindgren, Jacob Grimm, Mary Shelley ja Tove Jansson ovat koolla kirjailijoiden lepokodissa.

He seuraavat sivusta nujerrettuina sitä, millaisen muodon heidän tekstinsä saavat 2020-luvulla.

– Nuorten käsikirjoituksessa saduista on siivottu kärjistämällä pois kaikki paha, pelottava ja ikävä. Mitään sellaista ei koskaan tapahdu, vaan kaikki elävät koko ajan onnellisina, kertoo ohjaaja Eija Spännäri näytelmästä, joka on saanut nimen Sensuroitu.

Käsiohjelma varoittaa, että tämäkin näytelmä todennäköisesti pahoittaa jonkin mielen.

Kansalaisopiston nuorisoteatteri on valmistanut teatteriesityksiä 1980-luvulta alkaen, joista viimeiset kymmenen vuotta Eija Spännärin ohjauksessa. Näytelmät on tähän mennessä valittu nuorten omien toiveiden pohjalta. Viime syksynä tämä koki kolauksen.

Kansalaisopiston vt. rehtori Kati Hämäläinen keskeytti työn alla olleen näytelmän harjoitukset. Hämäläinen oli saanut yhteydenottoja kahdelta huolestuneelta huoltajalta.

Harjoiteltavana oli Saija Viljasen käsikirjoittama Tapaus Afterdawn (2013). Kirjoittajansa luonnehdinnan mukaan se on ”täysiverinen ja suhteettoman älyvapaa kauhukomedia, joka yllättää ja viihdyttää kaikenikäisiä katsojia”.

– Olimme valmiita tekemään näytelmään muutoksia, mutta jo ennen muutoksia tuli täyskielto ja matto vedettiin alta pois. Nuoret pettyivät ja halusivat laittaa kokonaan pillit pussiin. Sitten joku keksi, että tehdään näytelmä sensuurista, kertoo Spännäri.

Osa nuorista kokee edelleen vapauttaan rajoitetun siinä määrin, että puheena on ollut lähteminen kansalaisopistolta Mäntyharjun nuorisoseuran ryhmäksi.

Sensuroitu-näytelmän ensi-ilta on kulttuurisalissa 8.10 kello 18. Näytökset myös 9.10., 11.10. ja 13.10.

Viime syksynä kansalaisopiston rehtorin sijaisena toiminut opettaja Kati Hämäläinen kertoo saaneensa yhteydenottoja kahdelta oppilaan huoltajalta. Niiden aiheena oli nuorisoteatterissa työn alla olevan näytelmän, Tapaus Afterdawnin käsikirjoitus.

– Jonkinlainen pahuuden tai henkimaailman kytkös siinä tekstissä taisi olla, mistä lähdettiin keskustelemaan.

Hän sanoo tutustuneensa tekstiin päällisin puolin, ja arvelee huoltajien lukeneen tekstin tarkemmin.

Hämäläisen mukaan toiveena oli pitää ryhmä koossa vaihtamalla näytelmää. Vaikka yhteydenottoja tuli kahdelta huoltajalta Hämäläisen käsitys on, että useampien perheiden nuoria olisi ollut jäämässä pois ryhmästä.

– En tiedä, mikä siinä oli ryhmän kannalta lopputulos, hän sanoo.

Tapaus Afterdawnin kirjoittaja Saija Viljanen on pitkään hiljaa kuultuaan Mäntyharjulla tehdystä ratkaisusta.

– Aivanko totta. Onpa mielenkiintoista. En ole osannut ajatellakaan tällaista.

Hän katsoo kirjoittaneensa näytelmän, jossa käsitellään moraalia huijaamisen näkökulmasta, sekä ihmisen kasvua ja kykyä oppia virheistään.

Viljasen mukaan tekstissä leikitellään ”tämän- ja tuonpuoleisen” aiheella, ottamatta kuitenkaan kantaa kuoleman jälkeiseen elämään.

– On valtava, valtava sääli, jos nimenomaan nuoret eivät pääse tekemään tätä, pahoittelee Viljanen.