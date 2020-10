Pertunmaan kappalaiseksi kaksi hakijaa – Juha Ijäs ehdolle jatkoon

Pertunmaan kappeliseurakunnan kappalaisen virkaa on hakenut kaksi henkilöä. Heistä toinen on nykyinen viransijainen Juha Ijäs . Hän toiminut Pertunmaan kappalaisen sijaisena vuoden 2019 lopusta alkaen. Toinen virkaa hakeneista on Virpi Vikman . Vikman työskentelee tällä hetkellä Lahden seurakuntayhtymässä Nastolan seurakunnan määräaikaisena diakoniapastorina. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antaa lausunnon hakijoista marraskuussa, minkä jälkeen valinnan tekee Pertunmaan kappelineuvosto. Virka on määrä ottaa vastaan ensi vuoden alussa. Virkaan valittavan esimiehenä on Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra ja virkapaikkana Pertunmaan seurakuntatalo.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.