Hyvinvointiauto ReissuEllu liikennöi: Koirakivestä löytyi teräsnaisia

Oho! En ole tiennytkään. Kannatti tulla, ilahtui Paula Tiilikainen mittaustuloksesta. Mittauksen mukaan yli 70-vuotiaalla Tiilikaisella riittää käsissä yhä puristusvoimaa. Lukemat ovat molemmille käsille kirkkaasti yli ikäryhmän keskiarvon. Vielä parempaan voimannäyttöön, pitkälti yli 30:een kiloon per käsi, ylsi Annukka Järvinen . – Näkee, että on tehty töitä käsillä. Viimeksihän minä tänä aamuna revin maasta rikkaruohoja. Naisten puristusvoimaa mitattiin Koirakiven nuorisoseurantalolla, missä pysähtyi hyvinvointiauto ReissuEllu viime torstaina. ReissuEllu on Etelä-Savon ammattiopiston liikkuva oppimisympäristö. Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijan lisäksi mukana kulkee Essoten ammattilainen, joista ensimmäisellä kierroksella elintapaohjaaja Kaire Partti . Siten Koirakivessä oli tarjolla myös verenpaineen ja kehonkoostumuksen mittauksia. ReissuEllu aloitti lokakuun alussa vierailut maakunnan eri kolkissa. Pysähdyspaikkoja on noin 40. Torstaina ReissuEllun palveluja oli saatavilla Mäntyharjun Enolahdella ja Koirakivessa. Pertunmaan kunnanvirastolla sekä Kuortin kylätalolla auto pysähtyy 28.10. ja Halmeniemen Halmela-talolla 29.10. Seuraavalla ReissuEllun kiertueella marraskuussa on tavattavissa Essoten muistihoitaja, jolta saa tietoa muistioireista ja -sairauksista sekä muistiasiakkaan palveluista. Marraskuun kiertueella riskiryhmiin kuuluvat voivat noutaa maksuttoman influenssarokotteen ReissuEllun autolta.

