Rauno Argillanderin kolumni: Turvaväli

Autokoulussa opetettiin pitämään turvallisuusväliä edellä ajavaan. Joidenkin autojen takaikkunaan oli laitettu tarra: Jos näet lukea tämän, olet liian lähellä.

Perisuomalaiseen tapaan kuuluu, ettei tuntematonta päästetä liian lähelle. Käsivarren mitta eli niin sanottu lyöntietäisyys on minimi. Suomalainen tietää, ettei lähemmäksi kannata tulla, koska käden jatkeena saattaa olla astalo.

Tuttujen kanssa on eri asia. Teatteria harrastaessani on tullut tavaksi halata kaikki, jotka ovat siihen innokkaita. Näyttämöllä on kohtauksia, joissa on päästettävä toinen ihan iholle. Joskus joutuu tai saa, mieltymyksen mukaan, jopa suudella vastanäyttelijää.

Viisasta olisi halata myös puolisoaan ja lapsiaan, että hekin oppisivat, ettei halatessa mene henki. Tavalliset suomalaiset miehet halaavat toisiaan vain kännissä tai urheilukatsomossa.

Nyt on toisin. Vältä lähikontaktia yleisillä paikoilla. Älä ole kahta metriä lähempänä, ellet käytä maskia. Mikkelissä altistui kokonainen jääkiekkojoukkue ja Kymenlaaksossa toinen. Olen joskus katsonut jääkiekkoa ja mikäli muistan oikein, siinä ollaan monesti lähekkäin.

Eikö olisi paljon turvallisempaa, että ei taklata vastustajaa laitaa vasten, vaan annetaan kaverin luistella rauhassa. Jos vastustaja tuppautuu liian lähelle, pyydetään häntä ystävällisesti laittamaan hengityssuojain naamalleen.

Muutenkaan en ymmärrä urheilulajia, jossa joka viikko hakataan muutama pelaaja sairaalakuntoon. Jääkiekon ja jalkapallon suurin ero on siinä, että jääkiekossa tappelevat pelaajat, potkupallossa katsojat.

Ihmisen kekseliäisyydellä ei ole rajoja, kun omatekoisia virussuojia valmistetaan. Jotkut vuoraavat itsensä kokonaan muovipussiin. Miten siellä hengitetään? Toiset sentään jättävät suun kohdalle hengitysaukon. Jos on pieni reikä, niin ei se virus siitä älyä kulkea.

Yksi älynväläys on tehdä tavalliseen kuonokoppaan reikä tupakkaa varten. Tupakkahan on hitaasti tappava, joten eiköhän viruskin pökerry, kun tarpeeksi mahorkkaa tupruttelee.

Kaupassa käydessäni en ole vielä maskivillitystä huomannut. Näin syksyllä ei Pertunmaan puodeissa ole enää suurta ruuhkaa ollutkaan.

Viimeksi kun kävin parturissa, oli sekä minulla että pään leikkaajalla maskit. Otsatukat tasaus onkin aikamoinen operaatio minun kohdallani. Kymmenessä minuutissa ehtii sekä leikata että rahastaa.

Minulla on ensi kuussa hammaslääkäri. Saa nähdä, käytämmekö molemmat silloin maskia ja poraukset tehdään kamerasta katsomalla.

Miten käy jouluna, jos pukilla on virus? Lahjoittaako hän taudin jokaisen kotiin vai pitääkö parta pöpöt poissa?

Kirjoittaja on pitkäaikainen Pertunmaan nuorisoseuran aktiivi.